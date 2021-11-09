Общественники предложили запретить показ фильмов с сексуальными отклонениями

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Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. К последним относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм.

— Ознакомились с перечнем предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве. Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона, — сказано в публикации газеты «Ведомости».

Издание уточнило, что эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и социальных сетей. Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

— Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора, — сказано в сообщении.

Также предлагается добавить в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрет на демонстрацию или описание таких отношений.

Еще одно предложение касается изменения в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Ее предлагается снабдить теми же запретами, отмечается в материале.

Минюст внес советский фильм 1973 года в список экстремистских материалов. Лента «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» внесена Министерством юстиции России в данный список.

Решение о запрете картины принял Сыктывкарский городской суд в июле 2021 года. Она стала 5218-м материалом, признанным в России экстремистским.