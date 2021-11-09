Названа стоимость поездки на аэротакси в Москве

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Генеральный директор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов рассказал, что цена поездки на аэротакси может быть около 200 рублей за километр.

— Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до «Москвы-Сити» можно будет добраться не более чем за 20 минут. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты — до 200 рублей за километр, — сообщил он.

Атаманов отметил, что в стоимость поездки включены цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и другие факторы.

Аэротакси компания начала разрабатывать в 2019 году. В настоящее время этот проект уже тестируется. В феврале 2021 года разработчикиорганизовали пробный полет дрона на арене «Лужники». Тогда устройство взлетало с пассажирами на борту на несколько секунд и на полметра.

Вообще Hover может взлетать на высоту до 150 метров и разгоняться до 200 километров в час. Пока батареи хватает максимум на 20 минут, а сам дрон заряжается от обычной розетки за восемь часов. Устройство может поднять до 300 килограммов.

Генеральный директор компании отметил, что тогда не было нормативной базы для использования аэротакси. В феврале сообщалось, что на базе рабочей группы «Аэронет» при поддержке правительства России были подготовлены специальные изменения, которые позволят беспилотникам участвовать в различного рода перевозках. В будущем Hover станет летающим аналогом современного Uber.

Производится дроны будут в Москве, Казани, Уфе и Красноярске к 2025 году, к 2030 году организуют сборку за границей, сообщает ТАСС.

Наталья Сергунина отметила достоинства новейших систем аэромобильности для мегаполисов. Московские разработчики создали электродвигатели для беспилотников и других транспортных средств. Такое оборудование обладает меньшей стоимостью и большей технологичностью по сравнению с привычными двигателями.