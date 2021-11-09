Один человек погиб при пожаре в квартире в центре Москвы

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Россия, Москва, Средняя Переяславская улица, 15/19 Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре в квартире дома в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 9 ноября.

Инцидент случился в Мещанском районе, на улице Средняя Переяславская, 15/19.

— В очаге пожара погиб один человек, — рассказал собеседник «ВМ».

Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Десять человек эвакуировали из-за пожара в доме в центре Москвы. Пожар произошел в квартире дома в центре столицы.

В понедельник, 8 ноября, баня загорелась на дачном участке в поселении Сосенском в ТиНАО. Инцидент случился в деревне Летово на улице Василия Бутурлина. Горение происходит на площади примерно 40 квадратных метров.