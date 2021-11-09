СМИ: Белоруссия прекратила подачу электричества на Украину

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Энергетические компании Украины, среди которых государственное предприятие «Энергоатом» получили письмо от белорусской «Белэнерго» о приостановке подачи электричества. Об этом сообщили в украинском издании «Экономическая правда».

Однако журналисты не уточнили, всем ли участникам местного энергетического рынка отправили такое сообщение.

— В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут... Возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября, — заявили в «Экономической правде».

Также издание привело слова депутата Рады Евгения Шевченко. Он отметил, что такое поведение со стороны «Белэнерго» имеет под собой «финансовые интересы», так как на заработанные с поставок средства можно лишь чинить электросети.

Похожий инцидент произошел накануне. Белоруссия также ограничила подачу электричества на Украину. Однако 6 ноября его возобновили. Тогда же белорусская сторона пообещала поставлять энергию в течение ноября.