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Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД по техническим причинам

Виктория Сикерина

Происшествия
Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД по техническим причинам
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Казанское направление Московской железной дороги, станция Люберцы-1 Карта всех событий

Пригородные электропоезда, следующие по Казанскому направлению Московской железной дороги (МЖД), задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 9 ноября.

В ведомстве отметили, что причина изменения графика движения — остановка состава дальнего следования на перегоне Люберцы 1 — Быково.

В настоящий момент вспомогательный локомотив уже убрал поезд с путей.

— Совместно с МЖД принимаем меры для ввода задержанных поездов в график, — говорится в сообщении.

В понедельник, 8 ноября, стало известно, что расписание движения некоторых электричек изменится в период с 8 по 11 ноября на Белорусском направлении МЖД. В пресс-службе перевозчика отметили, что новый график работы связан с заменой стрелочных переводов на станциях Можайск и Бородино.

Также в МЖД рассказали, что количество пассажиров в поездах по направлениям перевозчика увеличилось на 21,1 процента за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период пригородные маршруты перевезли более 540 миллионов человек, а поезда дальнего следования — почти 18 миллионов.

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