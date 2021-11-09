Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стоимость биткоина достигла рекордных 68-ти тысяч долларов

Виктория Сикерина

Экономика
Стоимость биткоина достигла рекордных 68-ти тысяч долларов
Фото: Pexels

Курс криптовалюты биткоин вновь обновил исторический максимум. Его стоимость превысила 68 тысяч долларов. Такие данные торгов привела биржа Binance во вторник, 9 ноября.

По состоянию на 7:57 утра по московскому времени стоимость валюты составила 68,25 тысячи американских долларов. Таким образом, курс вырос на пять процентов за последние часы.

До этого стало известно, что цена биткоина перешагнула отметку в 67 тысяч долларов и побила исторический рекорд. Тогда криптовалюту оценили в 67,63 тысячи долларов. По состоянию на 02:25 по московскому времени курс вырос в стоимости на 7,5 процента.

При этом на сайте сервиса CoinDesk, который собирает данные самых крупных криптовалютных площадок, к 02:20 по московскому времени цена валюты составила 67 699 долларов.

Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64,85 тысячи долларов, достигнутом в апреле.

Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в прошлом месяце криптовалюта выросла в цене примерно на 40 процентов — до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи.

Читайте также:
Рекордыбиткоинкурсы валют
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте