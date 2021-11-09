Стоимость биткоина достигла рекордных 68-ти тысяч долларов

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Курс криптовалюты биткоин вновь обновил исторический максимум. Его стоимость превысила 68 тысяч долларов. Такие данные торгов привела биржа Binance во вторник, 9 ноября.

По состоянию на 7:57 утра по московскому времени стоимость валюты составила 68,25 тысячи американских долларов. Таким образом, курс вырос на пять процентов за последние часы.

До этого стало известно, что цена биткоина перешагнула отметку в 67 тысяч долларов и побила исторический рекорд. Тогда криптовалюту оценили в 67,63 тысячи долларов. По состоянию на 02:25 по московскому времени курс вырос в стоимости на 7,5 процента.

При этом на сайте сервиса CoinDesk, который собирает данные самых крупных криптовалютных площадок, к 02:20 по московскому времени цена валюты составила 67 699 долларов.

Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64,85 тысячи долларов, достигнутом в апреле.

Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в прошлом месяце криптовалюта выросла в цене примерно на 40 процентов — до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи.