Стоимость биткоина впервые в истории превысила 67 тысяч долларов

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Курс биткоина перешагнул отметку 67 тысяч долларов и побил исторический рекорд, следует во вторник, 9 ноября, из данных торгов биржи Binance.

На бирже биткоин по состоянию на 02:25 по московскому времени вырос в цене на 7,5 процента — до 67,63 тысячи долларов.

На сайте сервиса CoinDesk, который собирает данные самых крупных криптовалютных площадок, к 02:20 по московскому времени стоимость криптовалюты составила 67 699 долларов.

Динамика везде приводится за сутки.

Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64,85 тысячи долларов, достигнутом в апреле.

Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в прошлом месяце криптовалюта выросла в цене примерно на 40 процентов — до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре после двух месяцев сильного роста биткоин немного подешевел — суммарно почти на 35 процентов. После достижения апрельского рекорда криптовалюта не смогла закрепиться на этом уровне, и в мае потеряла почти треть своей стоимости — тогда цена на нее обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.

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