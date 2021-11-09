Более 15 тысяч человек переселят по программе реновации в районе Котловка

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Котловка Карта всех событий

Более 80 жилых домов подлежат расселению в рамках программы реновации в Юго-Западном административном округе города Москвы, в районе Котловка. Всего в этих домах проживает 15,7 тысячи человек. Об этом 9 ноября сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, первый переезд в районе стартовал в марте 2019 года в новостройки по адресам Севастопольский проспект, дом 22, и улица Дмитрия Ульянова, дом 45. А в сентябре того же года новые квартиры были готовы в доме 13 на Нагорной улице. Теперь в Котловке полностью расселили и демонтировали два дома на улице Дмитрия Ульянова и один — на улице Ремизова. На их месте планируется возвести новое жилье по программе реновации.

Левкин уточнил, что всего в Котловке подобрано семь «стартовых» площадок. На одной ведется строительство, а на четырех — проектируется новое жилье. На остальных трех площадках дома уже построены, ведется переселение жителей.

— До конца 2024 года планируется начало переселения 2,4 тысячи жителей. На втором этапе реализации программы, до конца 2028 года, новые квартиры получат семь тысяч человек, а на третьем этапе, до конца 2032 года, еще более шести тысяч участников программы, — передает слова главы департамента официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 8 ноября, Сергей Левкин также сообщил, что переселение москвичей по программе реновации жилищного фонда столицы началось в районе Хорошево-Мневники.

С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию по реновации 69 новых домов общей площадью почти миллион квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.