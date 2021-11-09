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Ремонт Севастопольского путепровода завершился в Москве

Евгений Белоусов

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Ремонт Севастопольского путепровода завершился в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Севастопольский путепровод Карта всех событий

Работы по капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы завершились. Об этом 9 ноября сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, путепровод, построенный в 1986 году, ни разу капитально не ремонтировался. Со временем разрушился бетон пролетных строений, образовались протечки и коррозия, а на дорожном покрытии появилась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. В связи с этим был проведен большой комплекс ремонтных работ, в ходе которых отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменены деформационные швы, гидроизоляция и асфальтобетонное покрытие. Также в путепроводе установили новые мачты освещения.

Заместитель мэра уточнил, что работы шли поэтапно, чтобы сохранялось движение на двух полосах в каждом направлении. А для пешеходов на разных концах путепровода были организованы два нерегулируемых пешеходных перехода.

Отмечается также, что в Москве уделяется особое внимание содержанию мостовых сооружений.

— За последние десять лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов, — рассказал Бирюков.

До этого, 5 ноября, стало известно о завершении ремонта в жилом доме на востоке города в рамках региональной программы капремонта.

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