Спортивный кластер появится в поселении Конаково

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, деревня Конаково Карта всех событий

Вблизи деревни Конаково, Троицкий округ, поселение Михайлово-Ярцевское, запланировано строительство физкультурно-оздоровительного парка. Об этом 9 ноября сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, территория будущего проекта находится в поселении Михайлово-Ярцевском и имеет удобный выезд на Калужское шоссе. Ориентировочная площадь спортивного кластера составит 70 тысяч квадратных метров. Парк будет оборудован футбольным полем, лыжными трассами, велосипедными дорожками, воркаут-площадками, хоккейной площадкой и местами для отдыха. На последующих этапах станет известно более точное наполнение парка.

Княжевская утверждает, что строительство спортивного парка является значимым проектом для жителей поселения.

— Стоит отметить, что за последние несколько лет у горожан увеличилась потребность в занятиях спортом. Прогулки в парках, воркаут-площадки и спортивные марафоны стали неотъемлемой частью современного горожанина, — заключила Княжевская.

До этого сообщалось, что спортивный кластер с катком, бассейном и стадионом появится в Южном Бутове. Объект появится на Остафьевской улице. На территории установят каток размером 60 на 30 метров, футбольный стадион площадью восемь тысяч квадратных метров и бассейн, длина которого составит 25 метров.