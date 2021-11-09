Андрей Бочкарев рассказал о строительстве тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская»

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген, деревня Мамыри Карта всех событий

Тоннелепроходка между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» строящейся Троицкой линии столичного метрополитена завершена на две трети. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на перегоне между будущими станциями используются два тоннелепроходческих комплекса диаметром шесть метров, которые предназначены для сооружения однопутных тоннелей.

— Щит «Дарья» преодолел свыше 1,6 километра, что составляет 64 процента длины левого перегонного тоннеля. А правый тоннель пройден на 72 процента — щит «Евгения» прошел более 1,8 километра, — рассказал Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что вся длина перегона составляет более 2,5 километра.

— Трасса тоннелей проходит по территории Новомосковского округа — от деревни Мамыри до поселения Газопровод, вдоль Калужского шоссе. Работы проводятся на глубине от семи до 18 метров, преимущественно в легких глинах и тяжелых суглинках, — приводятся слова Кравцова на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Уточняется, что Троицкая линия, протяженность которой составляет около 40 километров, свяжет городской округ Троицк ТиНАО столицы со станциями Московского центрального кольца.

В понедельник, 8 ноября, Бочкарев рассказал о подготовке надвижки пролетов моста через затон Новинки. По его словам, специалисты продолжают подготовку к старту надвижки пролетных конструкций строящегося моста через старое русло Москвы-реки на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ.