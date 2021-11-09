Врач-инфекционист заявил, что третью волну COVID-19 уже сменила четвертая

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Третья волна коронавируса в России медленными темпами переросла в четвертую. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ профессор Владимир Чуланов во вторник, 9 ноября, в ходе пленарного заседания X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

Медик отметил, что в настоящий момент неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию выявили в европейской части Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается, — заявил Чуланов.

Также инфекционист Минздрава добавил, что сейчас в медицинских учреждениях России развернули свыше 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом более миллиона человека находятся под наблюдением специалистов, пишет РИА Новости.

В понедельник, 8 ноября, президент РФ Владимир Путин наградил главу Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского за работу в сфере здравоохранения, в том числе и с заболевшими COVID-19.