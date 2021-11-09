Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от коронавируса

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Ревакцинироваться от COVID-19 можно любой российской вакциной, но эффективнее всего — «Спутником». Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— По тем данным, которые сейчас есть: можно ревакцинироваться любой платформой зарегистрированной, но эффективнее всего будет ревакцинироваться «Спутником». Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования, — рассказал он.

По словам врача, зарубежные исследования показывают, что комбинация различных вакцин эффективна для предотвращения заражения, комбинированный иммунитет может более активно формировать вируснейтрализующие антитела.

Тимаков подчеркнул, что «Спутник» — наиболее эффективная российская вакцина, она поможет предотвратить тяжелое течение болезни, летальный исход и само заболевание, сообщает РИА Новости.

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Врач рассказал, нужно ли вакцинироваться при недостаточном количестве антител. Инфекционист Евгений Тимаков призвал «не бежать повторно делать прививку» россиян, у которых уровень антител ниже 300 нейтрализующих единиц антител. Это количество исследователи признали достаточным для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса.