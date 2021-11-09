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В России за минувшие сутки зафиксировали 1211 летальных исходов от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за минувшие сутки зафиксировали 1211 летальных исходов от COVID-19
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России зарегистрировали еще 39 160 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы во вторник, 9 ноября.

При этом 8,2 процента пациентов не имели клинических симптомов заболевания.

В России за минувшие сутки зафиксировали 1211 летальных исходов от COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за минувшие сутки российские врачи полностью вылечили 32 037 человек от COVID-19. За 24 часа зафиксировали 1211 летальных исходов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. За указанный период времени здесь обнаружили 5287, 2818 и 2680 новых случаев соответственно.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали 8 873 655 случаев. Полностью выздоровели 7 619 596 человек, а умерли — 249 215, говорится в сообщении.

В России за минувшие сутки зафиксировали 1211 летальных исходов от COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России медленными темпами переросла в четвертую. По словам эксперта, сейчас в медицинских учреждениях России развернули свыше 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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