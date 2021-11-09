Столичные медики вылечили еще 7257 пациентов от коронавируса за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки полностью вылечили 7257 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 9 ноября.

Таким образом за весь период пандемии в городе полностью выздоровели после болезни 1 648 363 пациента.

За последние 24 часа в столице зафиксировали 5287 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализировали 1437 человек, а 735 — перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: Оперштаб

Также за сутки от заболевания скончались 95 пациентов, говорится в сообщении.

За последние 24 часа в 85 регионах России зарегистрировали еще 39 160 заболевших коронавирусной инфекцией. Так, с начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали 8 873 655 случаев. Полностью выздоровели после перенесенной болезни 7 619 596 человек, а умерли — 249 215.

В понедельник, 8 ноября, в Университете Джонса Хопкинса заявили, что число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 250 миллионов. При этом с момента начала пандемии COVID-19 по всему миру скончались от ковида 5 052 148 человек.