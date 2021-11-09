«Дальневосточный экспресс» появился в московском метро

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия Карта всех событий

В московском метро появился новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Внутри яркого состава — интересные факты о Дальневосточном регионе. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В вагонах состава можно будет узнать о проектах развития региона, возможностях учебы и работы, а также о самых экзотических туристических местах. Вагоны разделены по темам: «Дальневосточный гектар»; работа и учеба на Дальнем Востоке; Магаданская область; Приморье и Сахалин; Камчатка и Чукотка; Хабаровский край и ЕАО; Амурская область и Якутия; Бурятия и Забайкалье; все о местной кухне; природа Дальнего Востока.

Увидеть «Дальневосточный экспресс» можно на Арбатско-Покровской линии.

Также в пресс-службе уточняют, что к запуску поезда в кассах метро появились тематические «Тройки», посвященные Дням регионов Дальнего Востока в Москве. Их тираж составил десять тысяч экземпляров, говорится в сообщении.

До этого, 7 ноября, в Дептрансе сообщили, что вестибюль станции «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров. До этого стало известно, что вестибюль станции «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена закрыли по требованию сотрудников полиции.