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Эксперт объяснил отказ Белоруссии поставлять электроэнергию на Украину

Ирина Игнатенко

В мире
Эксперт объяснил отказ Белоруссии поставлять электроэнергию на Украину
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Белорусские власти, видимо, решили использовать поставки электроэнергии на Украину как рычаг давления на Киев с целью отмены санкций против Минска. Такое мнение высказал экономист Иван Лизан, комментируя решение Минска о прекращении поставок электроэнергии ряду украинских компаний.

— Минску объективно выгодно продавать электроэнергию Украине. Однако ситуацию осложняет политический фактор — сильная обида главы Белоруссии Александра Лукашенко на президента Украины Владимира Зеленского, — отметил он в комментарии Взгляд.ру.

Лизан отметил, что Зеленский разрушил двусторонние отношения между Украиной и Белоруссией и ввел ряд санкций.

В свою очередь политолог Михаил Погребинский в комментарии Nation News добавил, что Украина будет находиться в тяжелейшем положении после завершения поставок электроэнергии из Белоруссии. Другого выхода, как обратиться за помощью к российскому Газпрому, у страны нет, так как страны Европы навряд ли окажут ей поддержку.

9 ноября энергетические компании Украины, среди которых государственное предприятие «Энергоатом», получили письмо от белорусской «Белэнерго» о приостановке подачи электричества.

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