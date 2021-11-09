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В Минобороны РФ назвали цель активности США в Черном море

Виктория Сикерина

Политика
В Минобороны РФ назвали цель активности США в Черном море
Фото: Минобороны РФ

Военные корабли Соединенных Штатов изучают вероятный театр военных действий в акватории Черного моря во время подготовки разрешения военного конфликта на Донбассе со стороны Украины. Такое мнение выразили в Министерстве обороны России во вторник, 9 ноября.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент отечественный Черноморский флот контролирует действия водных судов США.

— С учетом того, что в учении помимо американских Военно-морских сил планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке, — заявили в Миноброны РФ.

В пресс-службе Министерства добавили, что в настоящее время корабли Mount Whitney и Porter расположились в порту грузинского города Батуми, а танкер John Lenthall — на юго-западе Черного моря, пишет РИА Новости.

Ситуация с ВМС США в акватории Черного моря

30 октября в Черное море зашел американский эсминец типа «Арли Берк». Он был оснащен крылатыми ракетами.

15 октября американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Корабль, как уточнили в Министерстве обороны РФ, проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, стали грубым нарушением международных правил.

1 ноября американский флагманский военный корабль Шестого флота Mount Whitney начал транзит в воды Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

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