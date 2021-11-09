Московских школьников научат эффективной работе с текстом

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В ходе образовательной программы «Осмысленное чтение», которая стартовала в пилотном режиме в 102 школах Москвы, детей научат, как быстро анализировать содержание текста и создавать инфографику на основе прочитанного.

Сама программа состоит из пяти образовательных модулей: «Читаем в любой обстановке»; «Управляем скоростью чтения»; «Эффективно работаем с разными текстами»; «Управляем вниманием» и «Превращаем текст в инфографику».

Также «Осмысленное чтение» включает в себя практические занятия, во время которых дети будут читать тексты разных стилей, учиться анализировать позицию автора, выделять причинно-следственные связи и аргументированно защищать свое мнение. Кроме того, детей ознакомят с инструментами для создания инфографики, диаграмм, таблиц и схем.

Уточняется, что программа поможет ученикам начальных классов сформировать читательские навыки, а школьникам пятых — седьмых классов работать с различными видами текстов. Старшеклассникам она поможет развить умение вести диалог и выстраивать коммуникацию со сверстниками и взрослыми, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве начинается чемпионат предпринимательских идей Business Skills. В нем будут принимать участие школьники из 7–11-х классов и студенты колледжей. Чтобы подростки смогли поучаствовать в турнире, преподаватель должен зарегистрировать их на сайте состязания.