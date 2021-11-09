В Госдуме поддержали идею о запрете сцен сексуальных девиаций для онлайн-кинотеатров

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Инициатива Роскомнадзора «очистить» онлайн-кинотеатры от сцен с элементами секс-девиаций правильная и здравая. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил первый заместитель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

По его мнению, кинематограф представленный на данных платформах содержит контент, в котором отсутствует нравственность:

— Вся эта разнузданность в современном кинематографе, преимущественно в западных кинолентах, в голливудских картинах, привела этот вид искусства к вымиранию. Фильмы с содержанием омерзительных сексуальных практик нам мировое нетрадиционное общество специально навязывает, чтобы продемонстрировать свои либеральные взгляды, которые недопустимы для традиционного общества. Это идет против культуры и стран, которые чтят свои корни.

По мнению Ющенко, кадры, которые содержат сцены однополой любви или сексуальной девиации, «за гранью человеческих понятий»:

— Давно все это нужно было исключить с этих площадок. В данном контексте инициатива Роскомнадзора абсолютно здравая. Другое дело запретами все эти проблемы не решить, здесь нужен комплексный подход. В нынешнем обществе нравственность должна воспитываться с детского сада, система образования тоже должна этому способствовать. По-хорошему, следует создать совет в области культуры, который будет курировать именно этот сегмент интернета и телевизионного контента.

При этом экранизация художественных произведений, которые содержат эротические сцены с демонстрацией запретной любви, по мнению депутата, должны восприниматься как элемент культуры:

— Например, в набоковской «Лолите» нет каких-либо запрещенных сцен, поскольку Набоков не пропагандирует запретную любовь, он художник, классик, писатель. Не нужно доводить до абсурда все, ведь по такой логике любое художественное произведение можно представить как культурное произведение, а можно представить как отвратительное зрелище. Да и в «Лолите» нет никаких ужасных сцен, которые могут возмутить.

Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. К последним относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм.