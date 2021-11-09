Лжеюристы обокрали более 100 человек в Москве

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Московская полиция задержала четверых сотрудников частной юридической фирмы, которые обворовывали своих клиентов, обещая им помощь. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники зарегистрировали юридическую контору, название которой было похоже на наименование одной из муниципальных структур. В своей рекламе они также использовали символику органов власти, надеясь таким образом убедить клиентов в своей благонадежности.

Заинтересовавшихся услугами фирмы приглашали в офис, там потенциальным клиентам обещали решить любые юридические проблемы. В этом же офисе мошенники заключали договоры и получали предоплату за свои услуги. После того как клиенты переводили деньги, злоумышленники переставали выходить на связь.

Спустя некоторое время правоохранители выявили преступную схему и задержали ее участников. Выяснилось, что никто из них не имел юридического образования. От рук лжеюристов пострадали более 100 человек.

— Задержаны четверо подозреваемых, двоим из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий будет ждать суда под домашним арестом, а четвертый — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — заключила Волк.

До этого сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена Гайка Арутюняна, которое произошло накануне. Правоохранители обнаружили желтую «газель», на которой предполагаемые убийцы покинули место преступления. Эта машина принадлежит подмосковной логистической компании. По словам ее директора, «газель» сдавалась в аренду для транспортировки строительных материалов.