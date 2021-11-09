Подозреваемых в убийстве бизнесмена Арутюняна задержали в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Подмосковье полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена Гайка Арутюняна, которое произошло накануне. Об этом стало известно во вторник, 9 ноября.

Полиция обнаружила желтую «газель», на которой предполагаемые убийцы покинули место преступления. Эта машина принадлежит подмосковной логистической компании. По словам ее директора, «газель» сдавалась в аренду для транспортировки строительных материалов.

Правоохранители проверяют причастность задержанных к убийству Арутюняна, сообщает Telegram-канал «112».

Видео: Telegram / 112

До этого сообщалось, что убийце удалось пробраться в частный дом, где проживал Арутюнян. Злоумышленник выстрелил ему в грудь из ружья, а затем скрылся вместе со своими сообщниками на «газели» желтого цвета. Предположительно, машина, на которой скрылись преступники, может находиться в собственности подмосковной логистической компании.

В момент нападения в доме также находились родственники Арутюняна. Они отвезли его в больницу, где мужчина скончался от полученных ранений.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий сообщила «Вечерней Москве», что 8 ноября погибшего обнаружили на летней кухне в частном доме, расположенном в деревне Гольево. На теле мужчины было огнестрельное ранение. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».