Более 700 единиц спецтехники будут обслуживать федеральные трассы в Подмосковье зимой

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Свыше 700 единиц специальной техники для очистки дорог от снега и льда обеспечат обслуживание федеральных дорог Подмосковья в зимний период, сообщает РИАМО.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного проезда для обслуживания федеральных трасс региона заготовили более 250 тысяч тонн противогололедных материалов.

Для своевременной оценки дорожной обстановки на трассах работают 78 автоматизированных систем метеорологического контроля и 32 поста видеоконтроля.

Данные о погодной обстановке, состоянии покрытия, температуре, осадках, плотности транспортного потока в онлайн-режиме поступают на пульт оперативного дежурного в ситуационный центр. Это позволяет оперативно координировать действия дорожных служб и усиливать их работу на сложных участках.

До этого стало известно, что коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы. Убирать улицы города будут 19 тысяч единиц специальной техники и более семи тысяч единиц сопутствующей техники. Кроме того, в уборке дорог задействуют 30 тысяч машин малой механизации.