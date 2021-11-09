«Это фикция»: автоэксперт объяснил, почему техосмотр автомобиля больше не нужен

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Хорошей альтернативой прохождению технического техосмотра автомобиля может стать комплексная диагностика в дилерских центрах. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев.

Госдума РФ 9 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта. Это следует из электронной базы нижней палаты российского парламента.

Накануне правительство дало положительный отзыв на проект закона об отмене обязательного техосмотра. Согласно документу, от обязательного технического осмотра освобождаются легковые авто и мототранспортные средства, которые используются в личных целях. Однако законопроект не распространяется на машины, используемые для перевозки пассажиров. Отмечается, что техосмотр будет нужен при изменении конструкции или замене основных агрегатов авто, постановке на учет или смене владельца.

По мнению специалиста, в дилерском центре процедуру осмотра проведут намного тщательнее, стоимость услуги будет вполне приемлемой:

— Любой новый автомобиль на пятом–шестом году использования теряет свою гарантию фактически и в этот период требуется особое внимание к транспорту. И дилеры лучше знают характеристику машины, ведь им доступна информация по ее пробегу, возрасту и иным пунктам. В официальных центрах прохождения техосмотра сегодня очень поверхностно проводят диагностику, при этом требуют немаленьких денег за услугу. Можно сказать, что сегодняшние техосмотры — это фикция, именно по этой причине лучше доверить свой транспорт дилеру.

Собеседник «ВМ» отметил, что легковым авто личного пользования достаточно проходить комплексную диагностику один раз в два года в дилерских центрах, а классический формат техосмотра следует сохранить для грузового и коммерческого транспорта:

— Нелишним будет техосмотр для авто, которое используется в коммерческих целях. Это касается грузового и общественного транспорта. Всей этой категории следует ежегодно проходить эту процедуру, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств. В особенности это касается транспортных средств, которым больше пяти лет.

Собеседник «ВМ» заметил, что для авто, используемого в личных целях, технический осмотр — это лишняя трата денег:

— С точки зрения ухода за машиной, следует обращаться к дилеру. А техосмотр в его нынешнем виде — это бизнес, просто легализованный сбор денег с населения. В целом вопрос об отмене техосмотра давно будоражит законодателей и автоэкспортов, однако не было пока предложено единого решения, вариантов много, но идеального нет.

В заключение специалист предположил, что для частных владельцев авто техосмотр могут отменить, а для обсуживающего транспорта процедуру сохранят.