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Мишустин назвал три региона, в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Политика
Мишустин назвал три региона, в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Рост заболеваемости COVID-19 в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях превысил среднероссийские показатели и составил более 15%. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

— По итогам прошедшей недели в трех субъектах Российской Федерации — в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях — рост заболеваемости превысил среднероссийские показатели и составил более 15%, — передает РИА Новости слова Мишустина.

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При этом коллективный иммунитет во всей России составляет 48 процентов. Первым компонентом в стране уже привились 60 004 358 граждан. Полный цикл вакцинации прошли 57 256 745 россиян.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России удалось переломить ситуацию с коронавирусом за счет нерабочих дней. По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков. Также Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России уже привиты 62 миллиона человек.

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