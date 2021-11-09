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Москвичей предупредили о гололеде до вечера 9 ноября

Полина Долганова

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Москвичей предупредили о гололеде до вечера 9 ноября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гололедица сохранится в столице до 21:00 вторника, 9 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Горожанам рекомендовали быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

При попадании в непредвиденные ситуации можно обратиться по телефонам 101 или 112, подытожили в сообщении.

Во вторник, 9 ноября, столичный регион находится в тыловой части циклона. Из-за вторжения арктической воздушной массы суточный ход температуры является обратным, то есть более теплая температура воздуха останется за ночью, а днем температура понижается до отрицательных значений. Погода стоит облачная с прояснениями, небольшой снег.

Также 9 ноября стало известно, что городские службы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой.

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