Рецидивист избил и ограбил своего собутыльника в Кузьминках

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Россия, Москва, поселение Рязановское, деревня Девятское Карта всех событий

На юго-востоке столицы полиция задержала 34-летнего приезжего, который подозревается в грабеже. Об этом во вторник, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

Поданным ведомства, подозреваемый познакомился с мужчиной недалеко от парка Кузьминки. Вместе они стали употребляли алкоголь. В какой-то момент злоумышленник предложил своему собутыльнику зайти в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Там он избил своего визави, отобрал у него телефон и поспешил скрыться.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Спустя некоторое время полиция задержала нападавшего в деревне Девятское.

— Им оказался ранее судимый 34-летний иногородний мужчина, который в содеянном сознался. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена Гайка Арутюняна, которое произошло накануне. Правоохранители обнаружили желтую «газель», на которой предполагаемые убийцы покинули место преступления. Эта машина принадлежит подмосковной логистической компании. По словам ее директора, «газель» сдавалась в аренду для транспортировки строительных материалов.