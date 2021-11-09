Первый пешеходный переход будущего появился в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Первый пешеходный переход будущего в рамках проекта акселератора стартапов «Транспортные инновации Москвы» iCrosswalk появился в Москве. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что вероятность попадания в ДТП с пешеходом на инновационном переходе снижается на 82 процента.

Специальные датчики на современном переходе будут анализировать работу информационных табло и сообщать о возможных ошибках. В настоящее время идея пилотируется в Мосгортрансе.

— Мэр Москвы поставил задачу повышать качество транспортных услуг и запускать новые удобные сервисы для жителей. Особенно мы ценим наши московские прорывные разработки и идеи. Если у вас есть такие, то участвуйте в проекте «Транспортные инновации Москвы». Лучшие, как безопасный переход iCrosswalk, получают нашу поддержку: реализацию в столичном транспортном комплексе, — отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Более 280 километров дорог могут построить в Москве в 2022–2024 годах за счет бюджета города. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за последние 11 лет в городе построили и реконструировали около тысячи километров дорог. Этот показатель составляет порядка 16–18 процентов от всей дорожной сети Москвы, которая существовала десять лет назад.