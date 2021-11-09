Москвич убил свою подругу, желая завладеть ее деньгами

Фото: СК РФ

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, платформа Кучино Карта всех событий

В Подмосковье 43-летний мужчина убил свою подругу, чтобы заполучить деньги с продажи ее квартиры. Об этом во вторник, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, в сентябре этого года мужчина узнал о намерении своей подруги продать квартиру и решил завладеть деньгами с ее продажи. Для того чтобы осуществить задуманное, он разработал преступный план.

Женщина продала свою недвижимость и сама передала злоумышленнику часть денег: четыре миллиона рублей. Однако этого мужчине оказалось мало — он решил убить свою подругу, чтобы получить полную сумму выручки.

11 сентября он заманил свою жертву в безлюдное место недалеко от железнодорожной станции Купчино, где нанес ей несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Позже ее тело нашли прохожие.

Правоохранители вышли на след преступника, изучив записи с камер видеонаблюдения.

— На допросе у следователя мужчина дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенного преступления, — заключила Врадий.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

До этого сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена Гайка Арутюняна, которое произошло накануне. Правоохранители обнаружили желтую «газель», на которой предполагаемые убийцы покинули место преступления. Эта машина принадлежит подмосковной логистической компании. По словам ее директора, «газель» сдавалась в аренду для транспортировки строительных материалов.