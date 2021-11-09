Политолог рассказал, когда смогут запустить «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Член бундестага ФРГ Клаус Эрнст предполагает, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» состоится не позднее начала 2022 года. Все неопределенности, по словам политика, будут урегулированы в скором времени. При этом российская сторона о сроках пока не говорит.

Владимир Брутер, политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, насколько реально к началу 2022 года запустить «Северный поток — 2».

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Когда реально смогут запустить «Северный поток 2»

— Есть момент — это создание новой германской коалиции. Россия хотела бы, чтобы история запуска трубопровода закончилась до ее создания, потому что непонятно, кто будет руководить страной, но, вероятно, эти люди будут менее лояльны к проекту, чем нынешняя власть. Названный срок хорош для проекта. Это значит, что если правительство успеет вступить в права, то это будет перед сертификацией. Формирование завершится тогда, когда все три партии подпишут коалиционные документы. Я думаю, они сейчас в состоянии согласования программы. Хватит им месяца? Может, и да, а может, и нет, — объяснил эксперт. — Чтобы запустить проект, который нужен им больше, чем России, они будут выкручивать Газпрому руки. Мы должны понимать, что Газпром не может рассчитывать на то, что его гибкость приведет к стабильной ситуации. И каждый раз, когда мы будем проявлять гибкость, вторая сторона будет проявлять жесткость.

Политолог подчеркнул, что Клаус Эрнст известен как один из самых активных лоббистов хорошего отношения к России.

— Понятно, что его там особо никто не слушает, но он так считает и запускает свою идею в общественное пространство, — отметил эксперт.

В бундестаге оценили роль Киева и Варшавы в сертификации «Северного потока — 2».