«Колоссальное напряжение»: Уилл Смит рассказал о воспитании детей

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Американский актер Уилл Смит рассказал о том, какие сложности он испытывает при воспитании детей — сына Джейдена и дочери Уиллоу.

По словам звезды, ему было очень волнительного осознавать, что его дети тоже снимаются в кино и посещают публичные мероприятия.

— Мамы и папы звездных детей меня поймут. Все это — колоссальное напряжение для родителей, вплоть до возможности получить инфаркт или инсульт, — откровенно поделился актер с «Известиями».

Американец также рассказал, что его дети учатся в созданной семьей Смита школе. Это было организовано для того, чтобы звездные подростки не соперничали с ровесниками на почве обеспеченности семей.

Актер подытожил, что со временем он научился справляться с эмоциями и смог признать, что его дети уже далеко не младенцы.

Летом 2020 года супруга актера Уилла Смита откровенно рассказала о том, что несколько лет назад у нее была связь с другим мужчиной — музыкантом Аугусто Алсиной. Этим Джада Пинкетт-Смит поделилась в эфире собственного интернет-шоу Red Table Talk.

В записи программы принял участие и сам Уилл Смит. Он отметил, что захотел поучаствовать в записи шоу из-за заголовков и информации, которые появлялись в СМИ.