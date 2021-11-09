Эксперт объяснил, готова ли Земля к встрече с астероидом

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К Земле приближается огромный астероид, размеры которого сопоставимы с площадью трех футбольных полей. На минимальном расстоянии от Земли небесное тело окажется 13 ноября.

Алексей Николаев, директор фонда «Наше небо», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, насколько точно можно просчитать траекторию астероида и насколько серьезно люди науки рассматривают вопрос о противодействии небесным телам.

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Готова ли Земля ко встрече с астероидом

— Уже лет 30 в мире на конференциях обсуждают необходимость создания противоастероидной интернациональной системы защиты. Эта проблема муссируется не на пустом месте. В СССР в 1980-х годах уже подошли технологии, когда мы могли бы менять траекторию таких объектов. Для организации системы безопасности нужна еще и политическая воля. Но в последние годы она появляется, и власти уже задумываются над этой необходимостью, — объяснил эксперт. — Нет межправительственной силы, которая могла бы увязать противоречия в плане передачи технологий, потому что противоастероидная защита связана и с космическим мусором, и с противоракетной обороной.

Алексей Николаев отметил, что специалисты не знают баллистических характеристик надвигающегося астероида в межпланетном пространстве и с уверенностью сказать, что он не попадет в гравитационное взаимодействие между Землей и Луной, не могут.

11 декабря к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню.