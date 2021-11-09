«Мороз-экспресс» начнет курсировать между Москвой и Великим Устюгом с 2022 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С 3 января 2022 года между Москвой и Великим Устюгом начнет курсировать скорый пассажирский поезд «Мороз-экспресс». Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

— Совместно с РЖД впервые запускаем скорый пассажирский поезд «Мороз-экспресс» из Москвы в Великий Устюг. Всего через 18 часов туристы окажутся в зимней сказке. Целый день есть у путешественников, чтобы осмотреть город и побывать на родине Деда Мороза, — заявил Кувшинников.

Он отметил, что совместно с транспортной компанией 12 ноября 2021 года также будет запущен туристический поезд выходного дня в Великий Устюг.

— Туристов из Москвы и Санкт-Петербурга ждут увлекательные экскурсионные программы на вотчине. Рейсы планируются каждую пятницу. Поезда будут курсировать с соблюдением требований Роспотребнадзора, — добавил губернатор в Telegram-канале.

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что в столичном метро появился новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Внутри яркого состава — интересные факты о Дальневосточном регионе.