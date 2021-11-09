«Слезы не текут»: Пересильд рассказала, как плакала в космосе

Фото: instagram.com/juliaperesild

Актриса Юлия Пересильд после возращения из космоса дала интервью Екатерине Гордеевой в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». В ходе беседы она рассказала, что во время экспедиции у нее было целых два повода заплакать. Один — по сценарию фильма «Вызов», второй — так сложилась ситуация.

Пересильд призналась, что плакать в космосе — это совсем не то, что на Земле, передает Teleprogramma.pro.

— Представляешь, слезы не текут. Образуется такая пленка сначала на глазу. Ты прямо видишь вот эти слезы, они вокруг глаза. Я думаю: может быть, они сейчас вот так надуются тогда? Сначала они прямо вот просто в глазу. Потом, когда их много накапливается, они начинают будто размазываться по глазнице. Я много слез пролила. И потом в кадре был этот момент, когда у нас была такая сцена: я плачу, плачу, плачу. Не видно. То есть видно, что вокруг глаз что-то намокает, — поделилась актриса.

5 октября на МКС для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе — «Вызов» — отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Ранее Пересильд рассказала об опасном инциденте в космосе. По ее словам, космический корабль был отведен от МКС на 70 метров перед стыковкой. Космонавту Антону Шкаплерову удалось вручную состыковаться со станцией.