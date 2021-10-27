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Юлия Пересильд оценила высказывание, что космос не для женщин

Дарья Чентаева

Общество
Юлия Пересильд оценила высказывание, что космос не для женщин
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК Энергия

Актриса, член «киноэкипажа» Юлия Пересильд назвала стойким заблуждением суждение, что космос не для женщин. Она сравнила состояние невесомости с влюбленностью в ходе презентации научно-просветительского проекта «Вызов» на «Экспо-2020».

5 октября на МКС для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе — «Вызов» отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Проект был реализован с помощью Роскосмоса и обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудского актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки, сообщают РИА Новости.

— Это необычное дело, это волшебное дело. Это такое чудо, которое со мной произошло. Которое я заслужила. Мне было там правда хорошо. И, несмотря на то что нам рассказывали, что будет чрезвычайно непросто, и возможно такое, что все эти две недели вы не сможете работать, быть там. И это стойкое заблуждение, что космос не для женщин, — заявила Юлия Пересильд.

Полет «киноэкипажа» продлился 12 дней, после чего 17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» приземлился в Казахстане. Специалисты оценили состояние членов киноэкипажа после приземления как удовлетворительное. После этого члены экипажа приехали в Звездный городок для прохождения реабилитации.

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