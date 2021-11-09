Движение транспорта ограничат у станции МЖД Кривандино 10 ноября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Шатура, село Кривандино Карта всех событий

В связи с проведением путевых работ движение автомобилей будет ограничено на переезде возле станции Кривандино Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) утром 10 ноября текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе столичной магистрали.

— В связи с путевыми работами на участке Кривандино — Черусти Казанского направления МЖД 10 ноября с 08:40 до 12:40 на переезде 138-го километра движение автомобилей будет ограничено, — сообщается в материале.

Представители ведомства просят владельцев автомобилей с пониманием отнестись к работам.

В понедельник, 8 ноября, в пресс-службе московской магистрали сообщили, что расписание движения некоторых электричек изменится в период с 8 по 11 ноября на Белорусском направлении Московской железной дороги.

В ведомстве отметили, что новый график работы связан с заменой стрелочных переводов на станциях Можайск и Бородино.

Так, с 22:10 8 ноября до 07:10 9 ноября на станции Можайск и с 22:00 10 ноября до 07:00 11 ноября на остановочном пункте Бородино запланированы технологические окна.