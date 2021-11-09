Адвокат семьи Энди Картрайта заявил, что Кохал расчленяла рэпера еще живым

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Адвокат семьи рэпера Энди Картрайта Антон Кобит в эфире передачи «Пусть говорят» заявил, что Марина Кохал расчленяла мужа, когда тот был еще жив.

При этом адвокат сообщил, что просит о личном приеме у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, чтобы донести до него все обстоятельства уголовного дела.

— По нашему мнению, прослеживается коррупционная составляющая при проведении судебно-медицинской экспертизы в военно-медицинской академии. Медики опровергают версию Кохал о передозировке, что она решила скрыть смерть Александра (Энди Картрайта — прим. «ВМ») из благих намерений. Экспертами было проведено гистологическое исследование, в результате которого установлено, что расчленяла она его еще живым, — заявил Антон Кобит.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля 2020 года стало известно, что жена рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, по ее словам, скончался от передозировки наркотиков. Кохал заявила, что решила избавиться от тела супруга, чтобы не омрачать память о нем зависимостью от наркотиков.

В СМИ появилась информация, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве. Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Картрайт и Кохал состояли в браке несколько лет. Пара воспитывала сына.

27 октября стало известно, что Марину Кохал выпустили из СИЗО.