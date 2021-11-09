Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Если Бог даст, то почему нет»: Собчак рассказала о желании родить Богомолову ребенка

Полина Долганова

Общество
«Если Бог даст, то почему нет»: Собчак рассказала о желании родить Богомолову ребенка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ксения Собчак заявила о своей готовности стать матерью во второй раз.

В настоящее время известная журналистка воспитывает сына Платона, который родился в браке с актером Максимом Виторганом. Кроме того, у нынешнего супруга звезды режиссера Константина Богомолова также есть дочь от первого брака с актрисой Дарьей Мороз. С падчерицей Анной Собчак часто проводит свободное время.

В разговоре с блогером Идой Галич в рамках YouTube-шоу «Есть вопросики» телеведущая призналась, что думает над рождением второго дитя.

— Если Бог даст, то почему нет. Это не признание: я не беременна сейчас. Будет — значит, будет. Я бы, наверное, хотела, да. Я очень изменила свое мнение об этом всем после рождения Платона, — призналась звезда.

В этом же интервью светская львица рассказала, что не может жить без скандалов. Также бывшая ведущая «Дома-2» откровенно призналась, что любит в окружающих людях и поделилась информацией о своем годовом заработке. Как утверждает Собчак, данные о ее зарплате представлены в открытом доступе. Телеведущая ежегодно публикует декларации о доходах, так как является супругой главы бюджетного учреждения — художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Читайте также:
Ксения СобчакДетиКонстантин Богомолов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Все мнения
О проекте