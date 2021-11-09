«Если Бог даст, то почему нет»: Собчак рассказала о желании родить Богомолову ребенка

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Ксения Собчак заявила о своей готовности стать матерью во второй раз.

В настоящее время известная журналистка воспитывает сына Платона, который родился в браке с актером Максимом Виторганом. Кроме того, у нынешнего супруга звезды режиссера Константина Богомолова также есть дочь от первого брака с актрисой Дарьей Мороз. С падчерицей Анной Собчак часто проводит свободное время.

В разговоре с блогером Идой Галич в рамках YouTube-шоу «Есть вопросики» телеведущая призналась, что думает над рождением второго дитя.

— Если Бог даст, то почему нет. Это не признание: я не беременна сейчас. Будет — значит, будет. Я бы, наверное, хотела, да. Я очень изменила свое мнение об этом всем после рождения Платона, — призналась звезда.

В этом же интервью светская львица рассказала, что не может жить без скандалов. Также бывшая ведущая «Дома-2» откровенно призналась, что любит в окружающих людях и поделилась информацией о своем годовом заработке. Как утверждает Собчак, данные о ее зарплате представлены в открытом доступе. Телеведущая ежегодно публикует декларации о доходах, так как является супругой главы бюджетного учреждения — художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.