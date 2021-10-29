«Люблю скандалить»: Собчак рассказала о своем взрывном характере

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Светская львица Ксения Собчак рассказала, что не может жить без скандалов. Так, например, сегодня сильно досталось водителю журналистки.

—Меня взрывает, когда человек не думает. Я предупреждала водителя, что сейчас выйду. И вот я выхожу на каблуках, идет дождь… Он почему-то стоит не там, где асфальт, а у газона. Я ему: «Влад, а вы о чем думаете? Вы считаете, я пойду по газону? Вы на что рассчитываете? Почему не встаете там, где удобный сход на асфальт? Почему я должна обходить и ждать, как вы от газона отъедете?, — рассказал Собчак в интервью Иде Галич в ее YouTube-шоу «Есть вопросики».

Также бывшая ведущая «Дома—2» откровенно призналась, что любит, когда люди находятся в тонусе.

В этой же беседе телеведущая рассказала о своем годовом заработке. Как утверждает Собчак, эти данные представлены в открытом доступе.

9 октября, на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.