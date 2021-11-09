В США призвали ОПЕК увеличить поставки нефти

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Администрация Соединенных Штатов договаривается с ОПЕК+ об увеличении поставок нефти и взаимодействует с антимонопольными властями с целью пресечь завышение цен. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Мы связывались с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием и взаимодействуем со странами и структурами ОПЕК+ по теме увеличения поставок, — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

Во вторник, 2 ноября, президент США Джо Байден заявил, что действия России и стран ОПЕК привели к глобальному росту цен на нефть. По словам главы Штатов, Вашингтон будет наблюдать, что с этим рано или поздно произойдет.

15 октября зампред правительства России Александр Новак рассказал, что к концу года цена нефти на мировом рынке может увеличиться до 100 долларов за баррель. Он отметил, что год назад никто не мог ожидать роста цен на газ до двух тысяч долларов.

В то же время волатильность цен на газ, как уточнил он, не может быть такой же в ситуации с нефтью, потому что у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост. Вице-премьер отрицательно ответил на вопрос о том, обращался ли Вашингтон к Москве с просьбой о стабилизации цен.