В Театре Ермоловой отказались комментировать сообщения об увольнении артистов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Театр Ермоловой не комментирует информацию об увольнении актеров. Об этом сообщила пресс-атташе театра во вторник, 9 ноября.

Ранее актриса Алена Бурханова рассказала, что ее в числе девяти артистов уволили из театра 8 ноября. По ее словам, до этого увольнения проходили в сентябре, артисты намерены добиваться восстановления на работе в судебном порядке.

— Никаких комментариев не будет, — передает сообщение РИА Новости.

23 августа стало известно, что актер и режиссер Олег Меньшиков ушел с должности директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой в июне. Пост директора занял Сергей Кузоятов.

Отметим, что в сентябре из театра уволили 18 актеров, в их число попали те, кто не занят в текущем репертуаре.

Актеры из списка сокращения в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой потребовали проведения проверок, так как некоторые заявления в их адрес, по словам артистов, являются неэтичными.

Режиссер Юрий Грымов заявил, что если актеры замечательные, то они найдут другую работу.