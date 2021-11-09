В Театре Ермоловой отказались комментировать сообщения об увольнении артистов
Театр Ермоловой не комментирует информацию об увольнении актеров. Об этом сообщила пресс-атташе театра во вторник, 9 ноября.
Ранее актриса Алена Бурханова рассказала, что ее в числе девяти артистов уволили из театра 8 ноября. По ее словам, до этого увольнения проходили в сентябре, артисты намерены добиваться восстановления на работе в судебном порядке.
— Никаких комментариев не будет, — передает сообщение РИА Новости.
23 августа стало известно, что актер и режиссер Олег Меньшиков ушел с должности директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой в июне. Пост директора занял Сергей Кузоятов.
Отметим, что в сентябре из театра уволили 18 актеров, в их число попали те, кто не занят в текущем репертуаре.
Актеры из списка сокращения в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой потребовали проведения проверок, так как некоторые заявления в их адрес, по словам артистов, являются неэтичными.
Режиссер Юрий Грымов заявил, что если актеры замечательные, то они найдут другую работу.