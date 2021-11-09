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Попавшие в аварию водители устроили драку на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Попавшие в аварию водители устроили драку на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Бескудниковский проезд, 4к1 Карта всех событий

Попавшие в ДТП водители устроили драку на севере столицы во вторник, 9 ноября.

Инцидент произошел у дома № 4 корпус 1 по Бескудниковскому проезду. Водители и несколько пассажиров начали драку после того, как их машины столкнулись на дороге.

В потасовке участвуют восемь человек. Подробности происшествия выясняются, сообщает РЕН ТВ.

Появилось видео пьяной драки на Саянской улице в Москве. На кадрах видно, как две компании, в каждой из которых по меньшей мере трое мужчин, ведут словесную перепалку и дерутся. В руках у некоторых участников потасовки палки. У одного из мужчин окровавлено лицо.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о драке, которая произошла 6 ноября во дворе жилых домов, расположенных на Саянской улице. Во время нее один из участников набросился на своего оппонента с ножом и ранил его в грудную клетку.

Потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения. Его доставили в городскую больницу.

Позже полиция задержала злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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