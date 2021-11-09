Попавшие в аварию водители устроили драку на севере Москвы
Попавшие в ДТП водители устроили драку на севере столицы во вторник, 9 ноября.
Инцидент произошел у дома № 4 корпус 1 по Бескудниковскому проезду. Водители и несколько пассажиров начали драку после того, как их машины столкнулись на дороге.
В потасовке участвуют восемь человек. Подробности происшествия выясняются, сообщает РЕН ТВ.
Появилось видео пьяной драки на Саянской улице в Москве. На кадрах видно, как две компании, в каждой из которых по меньшей мере трое мужчин, ведут словесную перепалку и дерутся. В руках у некоторых участников потасовки палки. У одного из мужчин окровавлено лицо.
До этого «Вечерняя Москва» сообщала о драке, которая произошла 6 ноября во дворе жилых домов, расположенных на Саянской улице. Во время нее один из участников набросился на своего оппонента с ножом и ранил его в грудную клетку.
Потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения. Его доставили в городскую больницу.
Позже полиция задержала злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».