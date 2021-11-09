Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и пять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

9 ноября пассажир рейса Москва — Кемерово занял чужое место и отправился в спецприемник. Инцидент произошел в самолете, который летел в Кемерово из столицы. Пассажир занял на борту чужое место и отказывался пересаживаться, сопровождая свое недовольство нецензурной лексикой. В итоге авиакомпания отказала нарушителю порядка в перелете.

7 ноября в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО сообщили, что сотрудники полиции на транспорте задержали гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и устроившего дебош на борту воздушного судна в столичном аэропорту Шереметьево. По данным ведомства, инцидент произошел на борту самолета, который следовал по маршруту Стокгольм — Москва.