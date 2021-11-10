Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и личный состав МВД, а также гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу в День сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается 10 ноября. Видеообращение обнародовала пресс-служба Кремля.

— В этот день мы отдаем дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка. Кто по зову сердца выбрал для себя трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу, смысл, предназначение которой — охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность, права и законные интересы граждан. Вести беспощадную борьбу с криминалом и коррупцией, насилием и произволом. Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России. А сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач, — отметил он.

Отдельные слова благодарности глава государства адресовал ветеранам МВД. Путин поблагодарил их за высокий профессионализм и мужество, верность долгу в мирное время и при выполнении боевых задач.

Также он обратился к руководству ведомства и его сотрудникам.

— Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу. В том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период проведения сентябрьского Единого дня голосования. За решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса. Очень важно, что, проводя проверки, вы делаете это с уважением к людям, с заботой об их здоровье, — сказал российский президент.

Путин в заключение пожелал ветеранам, всем сотрудникам органов внутренних дел, их семьям и близким здоровья и успехов.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Он обратился к гражданам из Севастополя. Праздник, по его словам, посвящен основным ценностям, которые близки и понятны каждому. Характер россиян составляют заботы об отечестве, а также готовность защитить и отстоять его.