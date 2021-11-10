Билл Гейтс предупредил жителей планеты об угрозе биотеррористов

Фото: ТАSS / EPA / LUDOVIC MARIN

Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил об угрозах, которые могут быть опаснее пандемии коронавируса.

По словам бизнесмена, искусственно вызванные эпидемии могут превзойти естественные по летальности. Гейтс делает вывод, что деньги необходимо вкладывать в медицину, вирусологию и микробиологию, чтобы подготовиться к возможным угрозам.

— Существуют естественные эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом, которые могут быть даже хуже, чем то, что мы переживаем сегодня. И все же достижения медицинской науки должны дать нам инструменты, которые, как вы знаете, мы могли бы развить и сделать значительно лучше. Так что это будет приоритетом, — цитирует издание The Guardian предпринимателя.

Вакцина будущего, по словам Гейтса, будет выглядеть, как что-то вроде пластыря на руке, и окажется полезной даже в обычное время без пандемий.

Билл Гейтс призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех. Основатель корпорации Microsoft заявил, что богатые страны в этом году должны пожертвовать более одного миллиарда доз вакцин. Это нужно для обеспечения равного доступа к ним у всех стран.