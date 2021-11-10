Иммунолог сообщил, когда начнет снижаться заболеваемость COVID-19 в России

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Заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато примерно в течение недели и начнет снижаться через две-три недели. Однако о значительном снижении заболеваемости можно будет говорить только после того, когда достаточное количество людей будет иметь иммунитет к штамму «дельта». Об этом сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— В течение недели мы ждем превращения пика заболеваемости в плато. Там, где были введены ограничительные меры, в любом случае люди будут болеть меньше, меньше будут умирать. А дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму «дельта», в том числе за счет переболевших в скрытой форме. И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости, — сказал он.

По словам врача, текущая эпидемическая обстановка в стране связана с тем, что в настоящее время коронавирусом болеют те, кто давно перенес заболевание и теперь оказался уязвим для штамма «дельта».

— Все вакцины, которые сейчас применяются, сделаны на основе уханьского штамма — первого. А сейчас доминирует штамм «дельта», который значительно отличается от первого в результате мутаций. В результате действие вакцин снизилось на 30-40 процентов, однако они все равно работают. С учетом этого, а также с пробуксовкой из-за того, что вакцинированные и переболевшие давно сейчас могут снова болеть в легкой форме, у нас складывается такая эпидобстановка, — пояснил Жемчугов.

Врач отметил, что SARS-CoV-2 может со временем исчезнуть из жизни людей, подобно тому как ушли его предшественники — возбудители атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Для этого нужно, чтобы большинство населения вакцинировалось, новых мутаций вируса не возникало, а вакцины действовали как минимум на нынешнем уровне, сообщает ТАСС.

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Мишустин назвал три региона, в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом. Рост заболеваемости COVID-19 в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях превысил среднероссийские показатели и составил более 15 процентов.