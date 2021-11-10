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Нутрициолог рассказала о пользе красной икры для сосудов и сердца

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Нутрициолог рассказала о пользе красной икры для сосудов и сердца
Фото: Pexels

Красная икра содержит множество полезных веществ, которые благотворно влияют на состояние сосудов и сердца, а также укрепляют иммунитет. Об этом сообщила нутрициолог Екатерина Муравская.

Она отметила, что красная икра является источником комплекса витаминов (A, E, D, B), микроэлементов (калий, фосфор, хлор, марганец, кальций, йод, медь, железо), полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3 и Омега-6), фолиевой кислоты, лецитина и белка.

— Икра предотвращает развитие атеросклероза и поддерживает иммунитет. Кальций укрепляет кости, волосы и ногти. Продукт благотворно влияет на кровообращение, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эффективна для профилактики рахита, поддержания мужского здоровья (повышает потенцию). В продукте содержится лецитин, который полезен для нервной системы и мозговой деятельности, — рассказала специалист.

Муравская добавила, что икра полезна в том числе беременным и детям. Для спортсменов это отличный источник всех необходимых аминокислот.

Однако, по словам нутрициолога, важно употреблять не более одной чайной ложки икры в день, потому что в ней содержится много соли и холестерина. Также следует выбирать икру качественного производителя, сообщает РИА Новости.

Нутрициолог перечислила неочевидные продукты для сохранения зрения. По словам Анны Павлычевой, в первую очередь необходим витамин А, который участвует в синтезе основных зрительных пигментов, в том числе ответственных за сумеречное зрение. В форме ретинола он содержится в яйцах, говяжьей печени и красной икре.

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