«Осень сдает позиции»: синоптики сообщили москвичам о погоде 10 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Предстоящим днем, в среду, 10 ноября, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один–плюс один градус. В Подмосковье температура будет от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что осень потихоньку сдает позиции и уже ближе зимний характер погоды. Ночью температура опустится до минус двух-четырех градусов. Нестабильное атмосферное давление продолжит расти и будет выше климатической нормы почти на 11 миллиметров ртутного столба, содержание кислорода в приземном слое воздуха близко к норме.

Такие внешние условия по медицинской оценке являются нагрузочными и могут стать фактором риска для людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. Чаще всего это связано с колебаниями атмосферного давления, что сопровождается усилением спастических реакции, появлением головных болей, головокружения, болей в области сердца, внезапным повышением или понижением артериального давления и приступами стенокардии.

Желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы. В домашних условиях помогут облегчить самочувствие горчичники или массаж шейного отдела позвоночника, контрастный душ.

Москвичей предупредили о ложном начале зимы 10 ноября. Температура воздуха в Москве опустится ниже нуля в среду, 10 ноября, однако на следующий день столбики термометров снова покажут плюсовые отметки.

Из-за показателей температуры 10 ноября может стать днем «фальстарта зимы».