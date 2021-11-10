Полиция задержала мужчину с 20 килограммами наркотиков и лопатой в Подольске

Фото: МВД

Мужчину с 20 килограммами мефедрона, весами и лопатой задержали в подмосковном Подольске. Об этом в среду, 10 ноября, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ночью внимание патрульных привлек стоящий в лесопарке автомобиль, в салоне которого сидел мужчина. Его обыскали и в кармане брюк обнаружили сверток с порошком. В машине полицейские нашли еще 40 пакетов с таким же содержимым, весы и лопату.

Экспертиза установила, что в свертках было наркотическое вещество мефедрон общей массой 20 килограммов.

Задержанный признался, что является распространителем наркотиков. Незадолго до встречи с правоохранителями он через мессенджер получил от неустановленного лица координаты местонахождения тайника, в котором находилось обнаруженное у него во время досмотра наркотическое средство. Далее он должен был расфасовать товар на небольшие дозы, оборудовать новые тайники-закладки и поместить в них запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к незаконному сбыту наркотиков, фигуранта арестовали.

Более 100 граммов кокаина изъяли у наркоторговца в центре Москвы. Задержанным оказался 28-летний москвич. При личном досмотре у него обнаружили 12 свертков с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это кокаин общей массой 108,42 грамма.