Чат-бот столичного портала поставщиков обработал 80 процентов обращений за год

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За год чат-бот на портале поставщиков обработал 80 процентов обращений пользователей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

По его словам, всего к чат-боту за год обращались 225 тысяч раз, только в двадцати процентах случаев пришлось прибегнуть к помощи специалиста из службы поддержки. Чат-бот помогает пользователям ориентироваться на портале и моментально отвечает на самые популярные вопросы. Также он рассказывает, как участвовать в котировочных сессиях, рекомендует подходящие сервисы для работы, выдает необходимые ссылки на документы, поясняет, как пользоваться услугами портала и помогает составлять обращения в службу техподдержки. Бот использует базу знаний, которая основывается на популярных вопросах и постоянно обновляется.

— Город системно анализирует, насколько корректно и полно чат-бот отвечает на тот или иной вопрос, поэтому чем чаще к нему обращаются, тем быстрее происходит обучение алгоритмов и дополнение базы знаний бота с учетом реальных потребностей пользователей, — рассказал Лысенко.

Средняя оценка, поставленная боту пользователями, — 4,36 балла из пяти. Самыми популярными вопросами, которые задают боту, оказались вопросы по использованию электронной подписи, формированию документов по исполнению контракта и изменению характеристик в каталоге продукции. Бот освобождает операторов от типовых обращений, а пользователям он дает возможность мгновенно получить ответ в привычном интерфейсе чата, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Чат-бот, внедренный в 2020 году, позволяет автоматизировать работу консультантов кол-центра, так как большинство вопросов решается не по телефону, а через ресурс портала, избавляя пользователя от необходимости переключаться на телефонный звонок, — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

2 ноября сообщалось, что на московском портале поставщиков ежедневно заключается более 1,1 тысячи контрактов. В каждой котировочной сессии госзакупок в онлайн-формате участвуют около семи потенциальных поставщиков, а цена при этом снижается примерно на 13 процентов.